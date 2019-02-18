Найден элементарный тест для проверки здоровья сердца у мужчин

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Сотрудники Гарвардского университета нашли простой и эффективный способ проверить здоровье сердца у мужчин среднего возраста. Для этого достаточно отжаться, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Jama Network Open.

Ученые сопоставили данные более тысячи мужчин в возрасте от 18 лет и до 66 лет, которые работали пожарными в американском штате Индиана. Все они имели небольшой избыток веса. В течение десяти лет специалисты следили за здоровьем участников эксперимента, разделив их на пять групп по количеству выполненных отжиманий.

В результате ученые выяснили, что мужчины, которые не могут отжаться хотя бы десять раз, рискуют столкнуться с серьезными кардиологическими проблемами уже в ближайшем будущем. При этом, пояснили медики, выполнение более 40 отжиманий снижает риск вдвое, а выполнение от 11 до 20 отжиманий − на 64%.

Ранее ученые пришли к выводу, что депрессия может способствовать раннему старению человека, так как вызывает ухудшение когнитивных функций мозга и провоцирует развитие болезни Альцгеймера.