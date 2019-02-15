Найдена причина раннего старения человека

Депрессия может вызвать ухудшение когнитивных функций и старение мозга. Также она способствует развитию болезни Альцгеймера, выяснили ученые из Йельского университета США, сообщает "Вечерняя Москва".
Во время исследования пациентам вводили радиоактивное вещество, которое связывалось со специфическим белком в синаптических пузырьках. Это позволило установить контакт между двумя нейронами.
Оказалось, что те, кто страдал от депрессии, имели меньшее количество синаптических пузырьков, чем люди того же возраста. Подавленное психическое состояние негативно сказывалось на распределении контактов между нейронами.
Ученым это дало основание полагать, что депрессия может ускорить старение центральной нервной системы.
Ранее ученые выяснили, что одним из факторов, способных влиять на психическое здоровье человека и вызвать депрессию, может стать нехватка определенных бактерий в кишечнике.
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