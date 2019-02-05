Ученые назвали неожиданную причину депрессии

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Одним из факторов, способных влиять на психическое здоровье человека и вызвать депрессию, может стать нехватка определенных бактерий в кишечнике. К такому выводу пришли ученые из Бельгии, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты Фландрийского института биотехнологии объединились с учеными из Левенского католического университета ради эксперимента, в котором участвовали более тысячи человек.

Были проверены данные медицинских тестов и карт добровольцев. В итоге исследователи выявили связь между количеством бактерий в кишечнике и эмоциональным состоянием пациентов.

В частности, у людей с депрессией бактерий Coprococcus и Dialister было меньше, нежели у тех, кто мог похвастаться устойчивым эмоциональным состоянием. При этом употребление антидепрессантов никак не повлияло на ситуацию.

Примечательно, что у людей с более высоким качеством жизни в кишечнике преобладали бактерии Faecalibacterium.

Авторы эксперимента отметили, что населяющие кишечник бактерии могут выделять вещества, которые нужны для активизации синтеза дофамина и серотонина. Нехватка этих гормонов способна вызвать депрессию.

Ранее другая группа ученых рассказала о действенном способе избавления от депрессии. Пациентам посоветовали изменить диету и заняться спортом.