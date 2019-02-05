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Ученые нашли простой способ избавления от депрессии. По мнению британских специалистов, с подавленным настроением поможет справиться здоровое питание и активный образ жизни.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на результаты исследований, результаты многочисленных экспериментов показали, что особенно сильно эффект выздоровления проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о состоянии около 46 тысяч человек.

Ранее специалисты из Университетского колледжа Лондона провели исследование, которое показало, что люди, которые предпочитают средиземноморскую диету, примерно на 33% меньше склонны к депрессии. Исследователи рассмотрели пищевые привычки 36 тысяч человек из Франции, Австралии, Испании, США и Великобритании.