Ученые нашли способ быстро и безопасно уничтожить тромбы

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Сотрудники МФТИ и Научно-медицинского центра гематологии Минздрава РФ разрабатывают ультразвуковой гаджет, который поможет находить и уничтожать тромбы в кровеносных сосудах без риска для организма. Первые результаты тестирования нового прибора опубликовали в журнале PLoS One.

Как пояснил Дмитрий Ивлев из НМИЦ гематологии, ультразвук решили использовать для мониторинга свертывания крови, так как он обладает целым рядом преимуществ. В частности, этот метод неинвазивен, и поэтому его можно применять для проверки даже крупных кровеносных сосудов, где особенно высок риск образования тромбов.

По словам ученых, инсульты и инфаркты чаще всего случаются именно из-за тромбов на поверхности артерий и вен. Оторвавшись от стенки сосуда, такие сгустки свернувшейся крови начинают передвигаться по кровеносной системе и нередко закупоривают сосуды. Сейчас врачам приходится растворять все тромбы, однако такой способ лечения небезопасен для жизни пациента.

Ивлев и его коллеги объединили ультразвуковой детектор тромбов с компьютерной системой, которая вводит антикоагулянтные препараты в организм при обнаружении формирующегося или оторванного тромба. Этот метод ученые протестировали на симуляторе кровеносной системы. Он имеет вид замкнутых трубок, по которым помпа прокачивала донорскую кровь с тромбами. Ультразвуковой детектор должен был выявить тромбы и ввести в "кровоток" ровно столько лекарства, сколько необходимо для растворения сгустков.

Опыты подтвердили, что установка действительно способна находить и разрушать тромбы на ранних этапах – до того, как они станут опасными для человека. Исследователи рассчитывают спасти многих людей, подключив их к аналогу современных инсулиновых помп. Профессор МФТИ Георгий Гурия не исключил, что в дальнейшем удастся создать и портативные устройства, которые пациенты смогут носить с собой.