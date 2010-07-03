Второй раз в истории врачи могут полностью вылечить человека от ВИЧ

Второго пациента с начала эпидемии ВИЧ-инфекции могут избавить от вируса, сообщает Sciencemag.
"Лондонский пациент", имя которого не разглашается, станет вторым человеком после "берлинского пациента" Тимоти Рэя Брауна, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 12 лет назад. Обоим пациентам провели трансплантацию донорского костного мозга.
Донором стал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает организм неуязвимым для ВИЧ. Пересадку провели в мае 2016 года, а с сентября 2017 года пациент прекратил принимать антиретровирусные препараты. Более полутора лет пациент обходился без терапии, и в его организме не нашли инфицированные клетки. Это может значить, что пациент полностью излечился от ВИЧ.
В отличие от "берлинского пациента", пережившего две пересадки и лучевую терапию всего организма, "лондонский" перенес только одну пересадку и менее интенсивную химиотерапию. Ученым осталось понять, почему такая пересадка помогает одним людям и не работает у других.
Исследователи собираются опубликовать свой доклад в журнале Nature и рассказать о некоторых подробностях этого случая на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Сиэтле, штат Вашингтон.
В России в феврале комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий людям с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять детей, которые уже с ними проживают. О планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку СМИ говорили еще в 2017 году.
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