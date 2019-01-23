Темпы прироста ВИЧ-инфицированных в России значительно снизились

Темпы прироста числа ВИЧ-инфицированных в России снизились в 2018 году. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.
Как уточнила глава ведомства, в 2010 году темп прироста заболеваемости ВИЧ составлял 11–12%. "В 2017 году мы получили темп прироста 2,5%, а в 2018 году – минус 2%", – цитирует Попову Агентство "Москва". Руководитель Роспотребнадзора назвала эту позитивную тенденцию очень важной. Она свидетельствует о том, что "мы останавливаем развитие эпидемии", подчеркнула Попова.
Ранее стало известно, что Минздрав утвердил для каждого региона РФ "дорожные карты" по расширению обследованием на ВИЧ-инфекцию. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, эти меры помогают выявлять ВИЧ на ранних стадиях у 80% инфицированных детей и 73% зараженных взрослых.
При этом в 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала в европейском регионе почти 160 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Из них 130 тысяч случаев приходится на Восточную Европу. В России зафиксированы 104 тысячи из них.
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