Найден способ узнать о риске развития болезни Альцгеймера в молодости

Специалисты из Оксфордского университета выяснили, что признаки развития болезни Альцгеймера в преклонном возрасте можно определить в 20 лет, сообщает "Вечерняя Москва".
С помощью визуализации головного мозга ученые отслеживали изменения и выявили признаки, которые до появления клинических симптомов сигнализируют о развитии болезни Альцгеймера после 60 лет.
Специалисты утверждают, что риск возникновения болезни увеличивается в 3–8 раз при наличии гена APOE4. Однако это не означает, что все, имеющие этот ген люди, заболеют.
Ранее ученые из США выявили связь между заболеванием десен и болезнью Альцгеймера. Они нашли в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера бактерию Porphyromonas gingivalis, которая является возбудителем хронического периодонтита. Инфекция приводила к колонизации микроорганизмов и увеличению бета-амилоидов.
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