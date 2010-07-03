Жириновский предложил раздавать продукты с истекшим сроком годности в офисах ЛДПР

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил раздавать малоимущим продукты, которые можно употребить в пищу, несмотря на то, что их срок годности истек. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Во всех магазинах ежегодно выбрасывается сотни тысяч тонн продуктов, у которых срок годности вышел. Создайте молодежные бригады, возьмите продукты и раздайте малоимущим, а не на свалку", – заявил политик.

В качестве площадок для раздач предлагается использовать штабы ЛДПР. Аналогичную систему потенциально можно применить и для дарения малоимущим одежды.

Осознанное потребление – один из важных трендов в Москве. Например, ранее стало известно о том, что столица досрочно перейдет к системе раздельного сбора отходов. Новый механизм будут внедрять постепенно, первый этап запланирован на 1 января 2020 года. Предполагается, что точки сбора мусора оборудуют раздельными контейнерами.