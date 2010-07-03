Жириновский выступил за введение в России многоженства

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает за введение многоженства в России. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения".
Так депутат предлагает решить демографическую проблему в стране. Иначе, считает парламентарий, с этой задачей не справиться.
"Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения. Это нельзя отвергать, потому что мы никогда не решим демографическую проблему без многоженства", – цитирует его Агентство "Москва".
Жириновский считает, что увеличение суммы материнского капитала проблему рождаемости также не решит. "Все равно рожать не будут", – подчеркнул политик.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства в России. Религиозный деятель подчеркнул, что многоженство – лучший вариант, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности".
Российское законодательство не предусматривает возможности заключения двух и более браков одновременно. В мае 2015 года за легализацию многоженства выступил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов.
В РПЦ заявляют, что многоженство направлено на разрушение традиционной семьи.
До 1996 года в РФ за многоженство можно было получить тюремный срок. Уголовная ответственность была предусмотрена и за официальную регистрацию второго брака обманным путем, и за фактическое проживание с несколькими женщинами. А потом приняли новый Уголовный кодекс, из которого исчезли статьи, вменяемые за полигамные отношения.
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