Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства в России.
"Многоженство – сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни", – цитирует РИА Новости муфтия.
Религиозный деятель подчеркнул, что многоженство – лучший вариант, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности".
"Было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", – отметил Аляутдинов.
Российское законодательство не предусматривает возможности заключения двух и более браков одновременно. В мае 2015 года за легализацию многоженства выступил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов.
В РПЦ заявляют, что многоженство направлено на разрушение традиционной семьи.
До 1996 года в РФ за многоженство можно было получить тюремный срок. Уголовная ответственность была предусмотрена и за официальную регистрацию второго брака обманным путем, и за фактическое проживание с несколькими женщинами. А потом приняли новый Уголовный кодекс, из которого исчезли статьи за полигамные отношения.
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