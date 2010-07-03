Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов выступил за легализацию многоженства в России.

"Многоженство – сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни", – цитирует РИА Новости муфтия.

Религиозный деятель подчеркнул, что многоженство – лучший вариант, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности".

"Было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", – отметил Аляутдинов.

Российское законодательство не предусматривает возможности заключения двух и более браков одновременно. В мае 2015 года за легализацию многоженства выступил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов.

В РПЦ заявляют, что многоженство направлено на разрушение традиционной семьи.

До 1996 года в РФ за многоженство можно было получить тюремный срок. Уголовная ответственность была предусмотрена и за официальную регистрацию второго брака обманным путем, и за фактическое проживание с несколькими женщинами. А потом приняли новый Уголовный кодекс, из которого исчезли статьи за полигамные отношения.

