Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов. Переход будет происходить в несколько этапов, а первый этап начнется уже 1 января 2020 года, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев.

Он отметил, что в столице до конца года оборудуют все точки сбора мусора раздельными контейнерами, подчеркнув, что, помимо жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора отходов будет внедрена в учреждениях социальной сферы, в которых происходит образование отходов.



"С 1 января начнется реализация первого этапа, к которому мы активно сейчас будем готовиться. На данный момент в Москве уже существует большое количество площадок, на которых есть отдельные емкости. Мы приняли решение начать с выделения полезных компонентов в отдельные емкости. Это будет брендированный контейнер, в который будут складываться пластик, стекло, картон, металл и так далее. Переход на раздельный сбор мусора в Москве будет происходить поэтапно. Когда начнется первый этап, мы реализуем его во всех жилых домах и рядом с объектами социальной сферы", – сказал Соловьев.



Он добавил, что все существующие пилотные проекты по раздельному сбору мусора также сохранятся.



"На данный момент в отдельных районах Москвы действуют пилотные системы по раздельной сборке отходов с дальнейшей сортировкой. Данный эксперимент сохранится, а полученный опыт будет использован для перехода города ко второму, более углубленному этапу раздельного сбора отходов", – отметил глава столичного департамента ЖКХ.

В рамках реализации программы по переходу Москвы к раздельному сбору мусора в городе будет вестись разъяснительная работа с населением по развитию экологической осознанности, добавил Соловьев.

"Мы будем работать с управами, префектурами, с населением будем проводить информационно-разъяснительные работы по экологическому просвещению. Те проекты, которые в Москве уже работают по раздельному сбору мусора, показывают нам, что далеко не все горожане имеют экологическую осознанность", – сказал он.

По его словам, в рамках перехода на раздельный сбор мусора планируется увеличить количество программ по экологическому просвещению для молодого поколения.

"В Москве уже уделено большое внимание экологическому просвещению с раннего возраста. С введением программы по раздельному сбору мусора это будет только наращиваться, и я думаю, что максимальный акцент нужно делать на молодое поколение, не забывая о том, что нужно работать со всеми группами населения в этой части", – пояснил глава департамента.

Эколог, член Общественной палаты Московской области, один из разработчиков закона "Об отходах производства и потребления" Максим Шингаркин также заявил, что жители Москвы готовы к введению раздельного сбора мусора

"Все эти годы нас убеждали, что москвичи не готовы к переходу на раздельный сбор мусора. Чтобы развеять эти опасения, я в этом году запустил сбор подписей за закрытие мусоросжигательного завода №4 и введение раздельного сбора мусора, и за короткий срок волонтеры собрали 15 тыс. подписей москвичей. Кроме того, мы запустили акцию по сбору батареек, которая очень успешна и также доказывает, что люди готовы разделять, им просто надо дать такую возможность", – сказал он.

По словам эколога, в то время, когда в Госдуме в 2013 году разрабатывался закон "Об отходах производства и потребления", Москва заключила контракты на вывоз твердых коммунальных отходов, которые не содержали жестких единых требований для всего города по введению раздельного сбора мусора.

"Фактически Москва вышла из-под действия федеральных требований, поэтому с момента заключения этих договоров мы вели борьбу, чтобы столица перешла к системе раздельного сбора мусора", – отметил Шингаркин.

Он также подчеркнул, что в отличие от других субъектов у Москвы просто нет мест для размещения несортированных отходов. Поэтому город должен иметь самую продвинутую в стране систему сбора, сортировки и переработки отходов.



В прошлом году Госдума одобрила законопроект, согласно которому несколько крупных городов страны – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – могли завершить этот переход лишь через три года. Фактически Москва должна это была сделать в 2021 году, но произойдет все досрочно.

Накануне столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Не позднее 31 декабря 2019 года в городе планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов.