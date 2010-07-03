В Мосгордуме поддержали идею организовать платный прием стеклотары в магазинах

Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова поддержала идею организовать платный прием стеклотары в супермаркетах. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если мы говорим о раздельном сборе мусора в контейнеры у дома, это другое. В магазине, я думаю, когда сдают через пандомат, то должен быть расчет сразу", – заявила Зотова.
При этом Зотова отметила, что производители бутылок тоже могли бы организовать сбор тары на своей территории или открыть пункты приема по ее сбору.
"Или они могут заключить договор с организацией, которая будет это делать, а может быть, они создадут ассоциацию такую. Варианты закон дает сегодня такие, что они тоже могут подключаться к решению проблемы", – отметила она.
Ранее депутаты из "Справедливой России" предложили возобновить прием стеклотары за деньги. Депутаты партии считают, что сдача бутылок поможет избавить страну от огромных мусорных свалок. Предполагается, что на одной стеклянной или пластиковой бутылке можно будет заработать около семи рублей.
Пилотный проект по приему пустых бутылок планируют запустить уже в этом году. Его внедрением занимается ассоциация компаний розничной торговли.
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