Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора

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Переход к раздельному сбору мусора должен быть реализован с 1 января 2020 года. Не позднее 31 декабря текущего года должны создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов. Постановление "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве" принял президиум столичного правительства.

Места сбора отходов во дворах многоквартирных домов оборудуют отдельной емкостью для накопления вторичного сырья. Другие виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Такую же схему сбора мусора планируют внедрить в учреждениях соцсферы. Также будет проработан вопрос о присоединении к новой системе раздельного сбора отходов магазинов и других объектов обслуживания.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено: обеспечить вывоз твердых отходов; проинформировать население о правилах раздельного сбора отходов.

Предполагается, что новая система увеличит долю вторичной переработки отходов и сократит объемы их захоронения.

Пилотные системы раздельного сбора отходов, которые действуют в некоторых районах столицы, будут сохранены.

Ранее стало известно, что министерство природных ресурсов и экологии России сейчас работает над законопроектом о запрете продажи одноразовой посуды из пластмассы.

Каждый год в океаны попадает около 8 миллионов тонн разных пластмасс, и их частицы можно обнаружить в организмах морских обитателей, во льдах, в песке на пляже. Как утверждают ученые, мусора становится так много, что образуются километровые плавучие острова.