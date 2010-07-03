Россиянам придется отказаться от пластиковой упаковки

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Министерство природных ресурсов и экологии России сейчас работает над законопроектом о запрете продажи одноразовой посуды из пластмассы. Об этом сообщает газета "Известия".

Каждый год в океаны попадает около 8 миллионов тонн разных пластмасс, и их частицы можно обнаружить в организмах морских обитателей, во льдах, в песке на пляже. Мусора становится так много, что образуются километровые плавучие острова, уверяют ученые.

В Евросоюзе к 2021 году будет полностью запрещена продажа одноразовых изделий из пластика: тарелок, столовых приборов, соломинок, ватных палочек, стаканчиков и контейнеров для фастфуда, пластиковых упаковок. Однако в России их по-прежнему пока много.

По данным российского отделения организации Greenpeace, за год раздается более 25 миллиардов пластиковых пакетов. Государство пытается решить эту проблему через развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов и их переработки для получения вторсырья. Однако в России эта система пока находится на начальном этапе развития. Отмечается, что из 10 субъектов РФ позитивно свою готовность к переходу на сортировку мусора оценили только Новосибирская и Ростовская области.