Россиянам придется отказаться от пластиковой упаковки

Министерство природных ресурсов и экологии России сейчас работает над законопроектом о запрете продажи одноразовой посуды из пластмассы. Об этом сообщает газета "Известия".
Каждый год в океаны попадает около 8 миллионов тонн разных пластмасс, и их частицы можно обнаружить в организмах морских обитателей, во льдах, в песке на пляже. Мусора становится так много, что образуются километровые плавучие острова, уверяют ученые.
В Евросоюзе к 2021 году будет полностью запрещена продажа одноразовых изделий из пластика: тарелок, столовых приборов, соломинок, ватных палочек, стаканчиков и контейнеров для фастфуда, пластиковых упаковок. Однако в России их по-прежнему пока много.
По данным российского отделения организации Greenpeace, за год раздается более 25 миллиардов пластиковых пакетов. Государство пытается решить эту проблему через развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов и их переработки для получения вторсырья. Однако в России эта система пока находится на начальном этапе развития. Отмечается, что из 10 субъектов РФ позитивно свою готовность к переходу на сортировку мусора оценили только Новосибирская и Ростовская области.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.