Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов

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В ходе Московского финансового форума глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц. Его слова цитирует РИА Новости.

"Одно из наших предложений – снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем", – отметил Костин.

Он добавил, что проблему малообеспеченных людей можно решить, установив минимальный доход, который не будет облагаться налогом. По словам главы ВТБ, нынешний профицит бюджета позволяет точечно смягчать налоговую политику.

Ранее Дмитрий Медведев назвал бедность "самой кричащей" проблемой в стране. Как уточнил премьер, среди самых незащищенных групп граждан остаются пенсионеры, бюджетники и многодетные семьи.

В конце августа Владимир Путин заявил о необходимости добиться более устойчивого и динамичного развития российской экономики. Президент подчеркнул, что реальные доходы людей растут медленно и "такое положение дел не может не вызывать беспокойства".