Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян

Фото: depositphotos/arkusha

Владимир Путин заявил о необходимости добиться более устойчивого и динамичного роста российской экономики, передает ТАСС.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может", – сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

Также российский лидер выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения.

"Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют внедрить новую модель помощи малоимущим семьям с детьми в преодолении бедности. Согласно анализу, наиболее эффективной является помощь в трудоустройстве. Пилотная программа содержит меры по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в поиске работы для трудоспособных москвичей с детьми, доход которых ниже прожиточного минимума.