Собянин рассказал о проекте по поддержке малообеспеченных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Благодаря пилотному проекту, который начали реализовывать в столице, члены семей, находящихся в трудном материальном положении, смогут получить помощь в трудоустройстве, рассказал Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1".

"С одной стороны, льготы, предусмотренные системой поддержки, сохраняются. С другой стороны, центр поможет человеку найти высококвалифицированную, хорошо оплачиваемую работу", – подчеркнул мэр.

Участникам проекта окажут поддержку в процессе трудоустройства. В частности, подберут вакансии, объяснят, как составить резюме и разместить его на специализированных сайтах. Также можно будет бесплатно пройти профессиональное обучение или переобучение. Предусмотрена выплата стипендии в размере 11,28 тысячи рублей в месяц.

Для желающих организуют тренинги, посвященные вопросам, связанным с личностным ростом, повышением мотивации, эффективным поиском работы, снятием психологических барьеров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.

Цель программы – трудоустройство, которое позволит семьям повысить свои доходы. Участникам помогут преодолеть как профессиональные, так и семейные барьеры. При этом, устроившись на работу, они сохранят право на адресные детские пособия и доплату к пенсии на срок до трех лет, уточнил Собянин.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.