Собянин открыл флагманский центр занятости "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

В пятницу, 19 апреля, Сергей Собянин открыл первый флагманский центр занятости населения столицы "Моя работа" по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.

Единовременная пропускная способность центра составляет 200 человек. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

Помещения центра "Моя работа" разделены на тематические зоны, где организовали пространство для соискателей и работодателей, а также для административных служб.



На данный момент центр сотрудничает с такими работодателями, как "Сбербанк", "МегаФон", аэропорт "Домодедово", "Яндекс.Такси", Sodexo, "Детский Мир", "ВкусВилл", "Ренессанс Жизнь", "Ашан", "Макдоналдс", "Мосгортранс", "Почта России" и другими.

В этом году столичное правительство приступило к модернизации системы занятости москвичей. Целью модернизации является индивидуальная (адресная) работа по оказанию помощи с учетом потребностей и конкретной ситуации каждого соискателя.

Планируется внедрить новую модель службы занятости: 56 территориальных служб занятости, четыре флагманских центров "Моя работа" и один флагманский центр "Моя карьера".

Территориальные службы Центра занятости переедут в 61 современный офис, в том числе 56 территориальных служб будут размещены в центрах государственных услуг "Мои документы".

В службах гражданам помогут составить резюме, подберут вакансии из базы данных, присвоят статус безработного и оформят пособия.

На сегодняшний день 43 отдела трудоустройства уже переехали в 44 офиса "Мои документы". С населением работают 465 специалистов, которые прошли дополнительное обучение. Кроме того, число документов, которые нужно заполнить соискателю, сократили.

Флагманские центры "Моя работа" также будут предоставлять качественные и разнообразные услуги, ориентированные на решение проблем конкретного человека.

Специалисты помогут определить карьерный сценарий для соискателя с учетом его личных качеств и способностей, помогут выбрать востребованную профессию, окажут психологическую помощь. Кроме того, в центрах будут проходить различные тренинги.

Также запланировано открытие флагманского центра "Моя карьера", где будут помогать с трудоустройством москвичам с особыми потребностями: людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, многодетным родителям, женщинам, находящемся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее стало известно, что более 3,6 тысячи москвичей предпенсионного возраста примут участие в пилотной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Программа поможет остаться востребованными на рынке труда и усовершенствовать навыки. Неработающие горожане во время обучения будут получать ежемесячную стипендию. Программа рассчитана на тех, кто работает в течение пяти лет до выхода на пенсию по старости.