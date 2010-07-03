Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение

Более 3600 москвичей предпенсионного возраста примут участие в пилотной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Программа поможет остаться востребованными на рынке труда и усовершенствовать навыки. Неработающие горожане во время обучения будут получать стипендию в размере 11 280 рублей ежемесячно.
Программа рассчитана на тех, кто работает в течение пяти лет до выхода на пенсию по старости. Стать ее участником можно, обратившись в центры занятости населения или по направлению работодателя.
Обучение будет длиться до трех месяцев. Организации, в которых будут проводиться занятия, получат гранты на возмещение затрат. Перечень профессий может меняться в зависимости от требований рынка труда.
Сейчас жительницы города старше 55 лет и москвичи старше 60 лет сохраняют право бесплатно ездить в общественном транспорте. Они также могут бесплатно изготавливать и ремонтировать зубные протезы.
При наличии медицинских показаний предпенсионеры имеют право на бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту лечения по этим путевкам.
"Ветераны труда" и "Ветераны военной службы" получают 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг, а также ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату.
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