Москвичи предпенсионного возраста смогут бесплатно ездить в транспорте

Жители столицы предпенсионного возраста − 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин − со страховым стажем не менее девяти лет или званиями ветерана труда и ветерана военной службы, смогут получать льготы по карте москвича. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 1 января вступил в силу закон о дополнительных мерах поддержки для москвичей в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.
Согласно этому закону, горожане предпенсионного возраста получают право бесплатно ездить в метро, на МЦК, а также в пригородных поездах и на наземном общественном транспорте столицы и области. Кроме того, по карте москвича можно получить скидки в 7,5 тысячи магазинов города, участвующих в дисконтной программе.
Карта москвича также действует как банковская и заменяет полис ОМС. С ее помощью горожане могут оплачивать без комиссии штрафы и услуги ЖКХ на портале mos.ru.
Оформить карту москвича жители столицы предпенсионного возраста могут в центрах "Мои документы" с 9 января. Для этого им нужно предъявить паспорт и, если есть, удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы. Изготовление карты займет не более 30 дней. Пока ее оформляют, заявителям выдадут временный единый социальный билет.
В 2018 году карта москвича заменила документ, дающий право на соцподдержку при посещении Московского зоопарка, павильона "Космос" на ВДНХ и медиакомплексов в парке "Зарядье". Сейчас картой пользуются уже 4,8 миллиона горожан.
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