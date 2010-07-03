Собянин рассказал о программе трудоустройства малоимущих семей с детьми

В столице реализуется новая программа трудоустройства малоимущих семей с детьми. Об этом рассказал Сергей Собянин на заседании круглого стола с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Обсуждение программы проходило в новом специализированном центре занятости населения "Моя карьера".
По словам мэра, центр "Моя карьера" совместил службу занятости, службу социальной защиты, образования и здравоохранения. "Все городские службы собраны для чего? В основном для того, чтобы оказать помощь семьям с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых низкие трудовые доходы", – пояснил Собянин.
Он подчеркнул, что новая программа направлена на то, чтобы выявить эти семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.
Отмечается, что цель программы – трудоустройство, которое позволит семьям повысить свои доходы. Участникам помогут преодолеть как профессиональные, так и семейные барьеры. При этом, устроившись на работу, они сохранят право на адресные детские пособия и доплату к пенсии на срок до трех лет, уточнил Собянин.
По словам мэра, пока программа реализуется в тестовом режиме, но уже в первые месяцы она доказала, что востребована у москвичей.
Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.
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