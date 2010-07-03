Собянин сообщил о запуске проекта "Москва – с заботой о ветеранах"

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о старте проекта "Москва – с заботой о ветеранах". Получать госуслуги на дому смогут более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
"Ветеранам нужно будет просто позвонить, и сотрудники МФЦ придут к ним на дом, чтобы оформить социальную карту, выплаты, льготы и помочь решить множество других бытовых и административных вопросов. Личными консультантами и помощниками ветеранов станут руководители районных центров "Мои документы", – написал мэр столицы.
На первом этапе реализации проекта каждый ветеран лично познакомится с сотрудниками МФЦ, а также получит именной сертификат на постоянное выездное обслуживание.
Собянин отметил, что расширение надомного обслуживания – одно из главных направлений повышения качества жизни старшего поколения.
"Проект "Москва – с заботой о ветеранах" – не только помощь и поддержка. Это возможность еще раз выразить глубокую благодарность фронтовикам и труженикам тыла, сказать им искреннее спасибо за мирное небо над головой. С Днем Победы, дорогие ветераны! С праздником, дорогие москвичи", – написал мэр.
С 6 мая центры "Мои документы" предоставляют 12 услуг в сфере соцзащиты, в том числе и важные для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий и жертв политических репрессий (например, присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения ветерана труда).
Всего в Москве проживают около 70 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. От города они получают всестороннюю поддержку: это выплаты и льготы, путевки в санатории и социальные сертификаты.
Ветераны могут экстренно получить помощь, воспользовавшись тревожной кнопкой. Одиноко проживающим или нуждающимся ветеранам (на сегодня это 23 тысячи человек) выданы мобильные телефоны с крупными клавишами. В любое время суток с их помощью можно связаться со специальным диспетчерским пунктом, где консультанты дают рекомендации, а при необходимости вызывают скорую помощь.
Помимо прочего, ветераны получают и материальную помощь. Так, с 2018 года увеличены размеры некоторых единовременных и ежемесячных социальных выплат.
Также московские ветераны пользуются льготами на некоторые городские услуги. Например, инвалиды и участники Великой Отечественной войны освобождены от платы за жилье и коммунальные услуги (в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг), для них бесплатны лекарства и проезд на городском транспорте.
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