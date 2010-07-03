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15:14

Собянин расширил перечень услуг центров "Мои документы"

мэр Москвы Сергей Собянин общество

15:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президиум столичного правительства во главе с Сергеем Собяниным принял постановление, которое значительно расширит перечень услуг в центрах "Мои документы".

С мая по август в МФЦ переведут 72 услуги в сфере социальной защиты населения. Прежде их оказывали районные отделы соцзащиты.

Уже с 6 мая посетители офисов "Мои документы" смогут получить 12 новых услуг. Например, оформить удостоверения ветерана труда или Великой Отечественной войны.

Также будут доступны выдача удостоверения инвалида и инвалида войны, получение свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых действий и оформление справки о праве на льготы участнику обороны Москвы.

Кроме того, в МФЦ начнут оформлять льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и членам семей погибшего инвалида Великой Отечественной войны.

В свою очередь реабилитированные граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, получат статус, который дает право на соцподдержку. Эта же возможность появится и у тех, кого признали пострадавшими от политических репрессий.

Среди других услуг – оформление справки для льгот по земельному налогу и изменение сведений для получения соцподдержки.

Остальные 60 услуг в сфере соцзащиты поэтапно передадут в офисы "Мои документы" в ближайшие три месяца.

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мэр Москвы Сергей Собянин общество

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