Собянин расширил перечень услуг центров "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президиум столичного правительства во главе с Сергеем Собяниным принял постановление, которое значительно расширит перечень услуг в центрах "Мои документы".

С мая по август в МФЦ переведут 72 услуги в сфере социальной защиты населения. Прежде их оказывали районные отделы соцзащиты.

Уже с 6 мая посетители офисов "Мои документы" смогут получить 12 новых услуг. Например, оформить удостоверения ветерана труда или Великой Отечественной войны.

Также будут доступны выдача удостоверения инвалида и инвалида войны, получение свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых действий и оформление справки о праве на льготы участнику обороны Москвы.

Кроме того, в МФЦ начнут оформлять льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и членам семей погибшего инвалида Великой Отечественной войны.

В свою очередь реабилитированные граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, получат статус, который дает право на соцподдержку. Эта же возможность появится и у тех, кого признали пострадавшими от политических репрессий.

Среди других услуг – оформление справки для льгот по земельному налогу и изменение сведений для получения соцподдержки.

Остальные 60 услуг в сфере соцзащиты поэтапно передадут в офисы "Мои документы" в ближайшие три месяца.

