Собянин расширил перечень услуг центров "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президиум столичного правительства во главе с Сергеем Собяниным принял постановление, которое значительно расширит перечень услуг в центрах "Мои документы".
С мая по август в МФЦ переведут 72 услуги в сфере социальной защиты населения. Прежде их оказывали районные отделы соцзащиты.
Уже с 6 мая посетители офисов "Мои документы" смогут получить 12 новых услуг. Например, оформить удостоверения ветерана труда или Великой Отечественной войны.
Также будут доступны выдача удостоверения инвалида и инвалида войны, получение свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых действий и оформление справки о праве на льготы участнику обороны Москвы.
Кроме того, в МФЦ начнут оформлять льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и членам семей погибшего инвалида Великой Отечественной войны.
В свою очередь реабилитированные граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, получат статус, который дает право на соцподдержку. Эта же возможность появится и у тех, кого признали пострадавшими от политических репрессий.
Среди других услуг – оформление справки для льгот по земельному налогу и изменение сведений для получения соцподдержки.
Остальные 60 услуг в сфере соцзащиты поэтапно передадут в офисы "Мои документы" в ближайшие три месяца.
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