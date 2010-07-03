Специалисты центров "Мои документы" проведут мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры госуслуг "Мои документы" пригласили всех желающих на бесплатные мастер-классы. Они пройдут 24 и 25 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участникам помогут повысить уровень компьютерной грамотности и научат эффективной работе с клиентами.

Кроме того, москвичам расскажут о возможностях портала госуслуги, в частности, какие услуги можно получить, не выходя из дома. Кроме того, специалисты покажут, как правильно указывать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ через сайт и самостоятельно записаться на прием в госучреждения.

24 марта мастер-классы состоятся в центрах районов Арбат (переулок Сивцев Вражек, дом 20) и Красносельский (Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2). Занятия начнутся в 10:00 и продлятся до 12:00. В центре района Люблино (Люблинская улица, дом 53) мастер-класс будет проходить с 16:00 до 17:00.

25 марта москвичей ждут в центрах Пресненского района (Большая Декабрьская, дом 13), а также районов Орехово-Борисово Северное (улица Ясеневая, дом 8) и Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом 144, корпус 3). Занятия начнутся в 10:00.

Ранее сообщалась, что 11 центров "Мои документы", располагающихся в Южном и Юго-Восточном административных округах, начали предоставлять услуги в сфере занятости.