Специалисты центров "Мои документы" проведут мастер-классы

Центры госуслуг "Мои документы" пригласили всех желающих на бесплатные мастер-классы. Они пройдут 24 и 25 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Участникам помогут повысить уровень компьютерной грамотности и научат эффективной работе с клиентами.
Кроме того, москвичам расскажут о возможностях портала госуслуги, в частности, какие услуги можно получить, не выходя из дома. Кроме того, специалисты покажут, как правильно указывать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ через сайт и самостоятельно записаться на прием в госучреждения.
24 марта мастер-классы состоятся в центрах районов Арбат (переулок Сивцев Вражек, дом 20) и Красносельский (Верхняя Красносельская улица, дом 3, строение 2). Занятия начнутся в 10:00 и продлятся до 12:00. В центре района Люблино (Люблинская улица, дом 53) мастер-класс будет проходить с 16:00 до 17:00.
25 марта москвичей ждут в центрах Пресненского района (Большая Декабрьская, дом 13), а также районов Орехово-Борисово Северное (улица Ясеневая, дом 8) и Орехово-Борисово Южное (Каширское шоссе, дом 144, корпус 3). Занятия начнутся в 10:00.
Ранее сообщалась, что 11 центров "Мои документы", располагающихся в Южном и Юго-Восточном административных округах, начали предоставлять услуги в сфере занятости.
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