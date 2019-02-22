Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:27

Более 10 тысяч предпенсионеров оформили соцкарту в центрах госуслуг с начала года

общество

08:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные предпенсионеры с начала года могут оформить социальную карту москвича в любом офисе "Мои документы". За неполные два месяца сотрудники центров госуслуг приняли свыше 10 тысяч заявлений, сообщает официальный портал мэра и правительства города.

Оформить карту и получить соответствующий статут могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для подачи заявления нужно иметь стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.

За картой можно обращаться в любой центр независимо от места регистрации. С собой стоит взять только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Оформление карты занимает 30 дней. На этот период заявителю выдают временный единый социальный билет, дающий право бесплатного проезда в метро, МЦК и наземном транспорте вместе со справкой для бесплатного проезда на электричках.

С января текущего года в любом центре "Мои документы" москвичи также могут подать заявление на участие в проекте "Московское долголетие".

Ранее стало известно, что в преддверии 23 февраля и 8 марта центры "Мои документы" сократят сроки предоставления услуг Росреестра. Например, государственная регистрация прав займет семь рабочих дней.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика