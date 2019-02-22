Более 10 тысяч предпенсионеров оформили соцкарту в центрах госуслуг с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные предпенсионеры с начала года могут оформить социальную карту москвича в любом офисе "Мои документы". За неполные два месяца сотрудники центров госуслуг приняли свыше 10 тысяч заявлений, сообщает официальный портал мэра и правительства города.
Оформить карту и получить соответствующий статут могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для подачи заявления нужно иметь стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.
За картой можно обращаться в любой центр независимо от места регистрации. С собой стоит взять только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Оформление карты занимает 30 дней. На этот период заявителю выдают временный единый социальный билет, дающий право бесплатного проезда в метро, МЦК и наземном транспорте вместе со справкой для бесплатного проезда на электричках.
С января текущего года в любом центре "Мои документы" москвичи также могут подать заявление на участие в проекте "Московское долголетие".
Ранее стало известно, что в преддверии 23 февраля и 8 марта центры "Мои документы" сократят сроки предоставления услуг Росреестра. Например, государственная регистрация прав займет семь рабочих дней.
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