Более 10 тысяч предпенсионеров оформили соцкарту в центрах госуслуг с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные предпенсионеры с начала года могут оформить социальную карту москвича в любом офисе "Мои документы". За неполные два месяца сотрудники центров госуслуг приняли свыше 10 тысяч заявлений, сообщает официальный портал мэра и правительства города.

Оформить карту и получить соответствующий статут могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для подачи заявления нужно иметь стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.

За картой можно обращаться в любой центр независимо от места регистрации. С собой стоит взять только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Оформление карты занимает 30 дней. На этот период заявителю выдают временный единый социальный билет, дающий право бесплатного проезда в метро, МЦК и наземном транспорте вместе со справкой для бесплатного проезда на электричках.

С января текущего года в любом центре "Мои документы" москвичи также могут подать заявление на участие в проекте "Московское долголетие".

Ранее стало известно, что в преддверии 23 февраля и 8 марта центры "Мои документы" сократят сроки предоставления услуг Росреестра. Например, государственная регистрация прав займет семь рабочих дней.