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15:25

Центры "Мои документы" быстрее предоставят услуги Росреестра

город общество

15:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники столичных центров "Мои документы" сократят срок предоставления услуги "Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав" до двух рабочих дней. Акцию проведут в преддверии 23 февраля и 8 марта.

В рамках временного предложения государственная регистрация прав займет семь рабочих дней, кадастровый учет – пять, а государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав одновременно – 10.

Тем, кто заинтересован в любой из перечисленных услуг Росреестра, стоит обратиться в центры госуслуг с 20 по 25 февраля либо с 6 по 10 марта. При этом акция не распространяется на заявителей, действующих по доверенности.

В пресс-службе "Моих документов" напомнили, что зарегистрировать недвижимость в пределах Москвы можно в любом из центров.

В День защитника Отечества и Международный женский день центры госуслуг не работают. В остальные дни посетителей будут ждать с 08:00 до 20:00.

Ранее стало известно, что центры занятости населения переедут в офисы "Мои документы". Во всех центрах внедрят современные технологии поиска работы.

Срок предоставления услуг Росреестра в центрах "Мои документы" сократят

город общество

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