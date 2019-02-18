Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центры занятости населения Москвы переедут в офисы "Мои документы". В январе в тестовом режиме такие филиалы начали работать на базе центров госуслуг в четырех районах столицы. Об этом сообщила первый замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александра Александрова.

"В дальнейшем в центры "Мои документы" переедут все отделения службы занятости. Также будут открыты четыре флагманских офиса Центра занятости с расширенным списком услуг: обучением, оценкой, профориентацией, а также взаимодействием с работодателями", – сказала она, передает Агентство "Москва ".

Александрова добавила, что во флагманских офисах москвичи смогут получить поддержку карьерных консультантов, психологов, пройти тренинги и даже сменить профессию. Во всех офисах будут внедрены современные технологии поиска работы, которые используют все эффективные рекрутерские агентства. Кроме того, специалисты будут обеспечивать индивидуальное сопровождение в процессе трудоустройства, смогут помочь построить план карьерного развития и предложить программу переобучения.

Ранее Александрова рассказала, что в Москве планируют открыть специальный центр занятости для мам в декрете, людей предпенсионного возраста, молодежи и инвалидов. Центр позволит им пройти необходимые тренинги и найти новую работу. В Москве также планируют создать четыре крупных центра занятости, где все категории соискателей смогут пройти необходимые тренинги и получить консультации психолога.

В 2018 году правительство Москвы реализовало несколько мероприятий, призванных расширить спектр мер и увеличить объемы социальной поддержки инвалидов. В частности, в два раза – с 6 до 12 тысяч рублей – увеличились выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет. Всего выплаты получают более 30 тысяч человек.

В Москве проживают более 200 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают свыше 40%. По состоянию на 1 августа 2018 года, всего в органы службы занятости населения Москвы обратилось 1 542 гражданина, имеющих инвалидность, из них трудоустроено 547 человек. Это 35,5%.