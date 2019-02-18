Особый подход: для женщин в декрете и инвалидов откроют центр занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо
Специальный центр занятости для наиболее уязвимой категории граждан откроют в Москве. Об этом сообщила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
"Мамы с детьми, находящиеся в декретном отпуске, молодежь, которая в первый раз выходит на рынок и еще не умеет правильно искать работу, это люди в возрасте 50+, которые могут быть озабочены тем, как может продлиться их карьера – наш центр позволит им пройти необходимые тренинги, найти новую работу. Это и люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых должны быть специальные программы как и подбора работодателей, так и поиска работы", – сказала она, передает Агентство "Москва".
В Москве также планируют создать четыре крупных центра занятости, где все категории соискателей смогут пройти необходимые тренинги и получить консультации психолога.
Ранее сообщалось, что министерство труда и соцзащиты планирует создать специальные фонды, чтобы обеспечить доступную среду на рабочих местах для инвалидов. Экспериментальную модель опробуют в ряде регионов России. Как заявил глава ведомства Максим Топилин, в 2019 году Минтруд собирается "заняться вопросом регулирования занятости инвалидов и, таким образом, выйти на какую-то финишную прямую".
Как пояснил Топилин, в ряде регионов министерство хочет внедрить новую модель трудоустройства инвалидов. Создать для них доступную среду на рабочих местах помогут специальные фонды поддержки, считают в Минтруде.
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