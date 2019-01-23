На какие социальные пособия и выплаты можно претендовать в Москве

С 1 февраля в России вырастут федеральные ежемесячные денежные выплаты на 4,3 процента. В том числе, например, выплаты Героям СССР и России, ветеранам, а также пособие на погребение. В связи с этим портал Москва 24 решил ознакомиться с московской системой социальной поддержки и найти пособия, о которых москвичи могут не знать.

Поддержка семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Если у вас есть несовершеннолетние дети, и доход на одного человека не превышает прожиточный минимум, то вы вправе обратиться за ежемесячным пособием. Москва не высчитывает разницу между прожиточным минимумом и доходом семьи, как, например, в Таганроге, в столице установлена фиксированная выплата. Согласно информации на сайте департамента труда и соцзащиты, в 2018 году выплата на ребенка до трех лет составляла 10 тысяч рублей, от трех лет – это четыре тысячи рублей.

При этом не стоит забывать, что размер прожиточного минимума в Москве постоянно пересматривается. В октябре 2018 года он составлял 18 580 рублей на трудоспособного человека, 11 505 рублей на пенсионера и 13 938 рублей на ребенка.

Конечно, потребуется подтвердить необходимость выплат. В частности, есть ограничение на количество и объем жилплощади, количество автомобилей и загородных участков. Также в подсчетах нужно учитывать все доходы, а не только зарплату, в том числе и другие субсидии от государства.

Поддержка новых предпринимателей

Вы лишились работы? Пессимист скажет: "Все пропало!", – и уныло побредет на сайты с вакансиями. А оптимист воскликнет: "Наконец-то!", – и начнет собственное дело. И социальная система Москвы способна ему в этом помочь. Город может компенсировать те расходы, которые вы понесете, пока будете регистрировать свое юрлицо или ИП. Подготовка документов, оплата нотариуса, приобретение бланков, изготовление печатей и штампов – все это стоит денег. Если вы нашли инвесторов с толстыми кошельками, то честь и хвала. Скорее всего, вы не обратите внимания на эти расходы. Но те люди, кто открывает дело на собственные средства или банковский кредит, считают каждую копейку, и им пособие может быть интересно.

Для возмещения расходов вам понадобится паспорт, бизнес-план, реквизиты, куда город перечислит деньги, и документы, которые подтвердят ваши расходы. Кстати, ждать придется совсем недолго: срок оказания услуги – 10 часов.

Компенсация на оплату стационарного телефона пенсионерам

Для многих плата за домашний телефон незаметна в общем бюджете, а для пенсионера каждая сотня рублей на счету. Тем более, если старики живут одни либо с пожилой супругой или супругом. В этом случае пенсионер может обратиться за компенсацией оплаты городского телефона к московским властям.

Обратите внимание, для подачи заявления кроме паспорта и пенсионного удостоверения понадобится справка от оператора связи о наличии договора. В случае, если все документы будут в порядке, через 45 дней пенсионер может претендовать на выплату.

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Служба Родине – почетная обязанность каждого мужчины. Конечно, кто-то не может пойти в армию по состоянию здоровья, кто-то учится в университетах с военной кафедрой, и их знакомство с вооруженными силами ограничивается военными сборами. А кто-то не идет служить по другим – законным или не очень – причинам.

Но что делать тем, кто хочет честно отдать долг Родине, однако успел завести семью и ребенка? На отсрочку от службы можно претендовать, только если родится второй ребенок или некому оставить первенца на попечении. Но если условий для отсрочки нет, то мать ребенка по крайней мере может претендовать на выплату ей ежемесячного пособия, пока отец отбивает шаги на плаце.

Согласно постановлению правительства РФ, в 2018 году сумма пособия составила 11 374 рубля. После сбора всех необходимых документов в течение 10 рабочих дней вас известят по месту обращения о предоставлении выплаты.

Бесплатные похороны

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Часто в новостях мелькают новости с заголовками наподобие этого: "У пенсионера злоумышленники похитили 150 тысяч рублей". Недалекие умы в комментариях к таким событиям восклицают, мол, не так уж плохо живут наши старики, раз есть такие суммы. На самом деле это могут быть в прямом смысле последние деньги, те, что пенсионеры откладывают на собственные похороны. Часто пожилые люди не хотят обременять своих родственников затратами на погребение, которые могут оказаться совсем немаленькими.

Для этого нужно соответствовать нескольким условиям, но главные из них два: человек не должен был работать на момент смерти и сумма на похороны не должна превышать 16 700 рублей.

Чтобы получить услугу, вам нужно обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства умершего с заявлением и пакетом документов, подтверждающих смерть, безработность или пенсионный возраст. Там вы получите поручение, с которым можно обращаться в похоронную службу. Важный нюанс: похоронить бесплатно могут только городские службы, которые прошли соответствующий конкурс.

Путевка в санаторий

Сеанс ароматерапии в санатории. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Социальная помощь от города идет не только в виде выплат. Многие жители годами не выезжают за пределы города или области, потому что у них нет такой возможности. Несмотря на то, что Москва заняла второе место среди самых зеленых мегаполисов мира, жизнь в крупном городе может быть пагубна для человека. Но город дает возможность выбраться на лоно природы и отдохнуть от городского шума в санатории.

В первую очередь туда отправляют ветеранов Великой Отечественной и инвалидов. Но список тех, кому эта услуга доступна, гораздо шире. Это и дети с различными заболеваниями, направление которым выдали в поликлинике, и пенсионеры, и почетные доноры. Полный список можно посмотреть на официальном сайте.

Конечно, даже если вы входите в список тех, кто может претендовать на путевку, их может просто не хватить. В прошлом году власти Москвы увеличивали финансирование этой программы, и в санатории могли отправить почти четверть миллиона человек. Кстати, вы в любой момент можете проверить, насколько близко подошла ваша очередь на поездку. Для этого достаточно вбить свои данные на странице департамента труда и соцзащиты Москвы.