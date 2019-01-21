Мэр Таганрога объяснил выплату пособия в 47,5 рубля многодетной матери

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий назвал информацию о назначении жительнице города социального пособия в размере 47,5 рубля вырванной из контекста, передает ТАСС.
"У дамы, которая обратилась с заявлением, несколько видов доходов: она получает [зарплату] по основному месту работы, получает на детей от двух бывших мужей алименты... Плюс к этому она получает еще... выплаты на детей, субсидии на ЖКУ. По областному закону, для малоимущих выплачивается разница между совокупным доходом семьи, поделенным на человека, и прожиточным минимумом. Эта разница составила 47 рублей", – пояснил Лисицкий.
Он подчеркнул, что 47,5 рубля не является общей суммой выплат от государства. По словам главы города, от женщины поступило официальное письменное обращение в органы соцзащиты, и ей посчитали разницу между доходами, которая составила 47,5 рубля. Начальник управления социальной защиты населения Таганрога Вера Котова отметила, что объем соцвыплат семье в 2018 году составил 27637 рублей, доход семьи в месяц на момент обращения достигал 38500 рублей.
Ранее сообщалось, что одной из жительниц Таганрога назначили социальное пособие в размере 47,5 рублей и решили выплатить единовременное пособие в размере тысячи рублей. Сумма пособия вызвала негодование в Сети.
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