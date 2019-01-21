В Таганроге многодетной семье выделили пособие в 47,5 рубля

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Многодетной неполной семье, обратившейся за социальной помощью в городскую администрацию, власти Таганрога назначили единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опубликованное в местной газете уведомление.

Согласно документу, в ответ на заявку о помощи чиновники утвердили выплату пособия сроком на один месяц и единовременной выплатой.

Помимо этого, в официальной бумаге сообщается, что семья получит материальную помощь в размере тысячи рублей из городского бюджета.

Россияне возмутились решением чиновников. Сумма пособия вызвала волну критики в социальных сетях. Люди активно размышляют о том, на что семья с маленькими детьми может потратить такое количество денег.

Ранее сообщалось, что с 8 января детские пособия освободили от банковской комиссии. Речь идет о выплатах на первого ребенка. Раньше кредитная организация брала плату за перевод денег на счет получателя.