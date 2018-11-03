Лето без забот: как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь в 2019 году

2 ноября начинается прием заявок на получение бесплатных путевок для детского отдыха на летний сезон–2019. Портал Москва 24 рассказывает, кто может на них претендовать и как их получить.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый, кто побывал в детском лагере, надолго запоминает эту поездку. Новые знакомства, необычные впечатления, такие яркие воспоминания... Но возможность отправить ребенка в лагерь есть не у каждого. И уже не первый год правительство Москвы помогает тем семьям, для которых сложно, а подчас и невозможно обеспечить ребенку полноценный отдых на каникулах: этим летом были организованы поездки в детские лагеря для 150 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра.

В этом году кампанию проведут в два этапа: первый пройдет со 2-го ноября по 10 декабря. В эти даты можно будет подать заявление, указать курортную зону и период поездки. На выбор родителям предоставят 12 климатических зон, в том числе Подмосковье, Крым, Белоруссию, Урал, Северный Кавказ и Поволжье. Второй этап намечен на период с 7-го по 21 февраля, в эти дни нужно будет забронировать путевку в конкретную базу отдыха и определиться со сроками заезда.

Кто может поехать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Так как программа создана для тех семей, которые не могут сами отправить детей в лагерь, то список тех, кто может получить путевку, ограничен.

Категории детей, которым может быть предоставлена путевка:

сироты из стационарных учреждений и под опекой;

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;

из малообеспеченных семей;

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, катастроф и стихийных бедствий;

из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

оказавшиеся в экстремальных условиях;

жертвы насилия;

пострадавшие в результате террористических актов;

из семей военнослужащих, погибших или получивших увечья при исполнении служебных обязанностей;

из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами;

дети с отклонениями в поведении.

Важное дополнение: бесплатные путевки предоставляются только если на ребенка получается пособие. Это правило не распространяется на детей-сирот и детей-инвалидов.

Вместе с ребенком путевку может получить и родитель как сопровождающее лицо. Если сопровождаются четверо детей и больше, то путевку могут получить даже двое родителей. Но для совместного отдыха есть ограничения по возрасту ребенка (ознакомиться с ними, а также более подробно узнать об условиях получения путевок можно на сайте мэра Москвы). Если кратко, то для большинства детей от трех до семи лет можно получить путевки для совместного отдыха, а от семи до пятнадцати – для индивидуального.

Как подать заявку

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сделать это можно со 2-го ноября по 10 декабря на портале мэра Москвы в разделе "Услуги" или записаться на прием в офис Мосгортура. В первую очередь рассматриваются заявки детей-сирот и тех, кто за последние три года ни разу не получал бесплатных путевок.

Не забудьте о том, что мы уже сказали выше: кампания проходит в два этапа. В феврале, с 7-го по 21 число, вам придет уведомление, и нужно будет забронировать конкретный лагерь. Окончательно узнать, получили ли вы путевку, можно будет после завершения второго этапа, финальный срок – 15 марта.

В дальнейшем для получения самой путевки нужно будет собрать пакет документов, полный список которых можно найти по ссылке.

Другой вариант

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Есть и еще одна опция – самостоятельная организация летнего отдыха. Во время подачи заявления вы можете не выбирать лагерь, а запросить сертификат на самостоятельную организацию отдыха, сумма которого составляет 30 тысяч рублей. После летних каникул также можно принести все документы и чеки, которые подтверждают, что родители сами организовывали отдых. В таком случае компенсация составит 5 тысяч рублей.

Если у вас остаются вопросы, то ответы на самые частые из них вы можете прочитать здесь и здесь. И, конечно, можно лично обратиться в Мосгортур (переулок Огородная Слобода, дом 9, строение 1, график работы – ежедневно с 08:00 до 20:00). Другие контакты Мосгортура можно найти на его сайте.