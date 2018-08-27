Соцподдержка инвалидов: от адаптации городской среды до образования

Фото: /

Сегодня в Москве проживает 1,03 миллиона инвалидов. Среди них более 11 тысяч – слабовидящие и слепые граждане, более 5,7 тысячи – глухие и слабослышащие, более 17 тысяч – инвалиды-опорники, более 5,9 тысячи – инвалиды вследствие ДЦП.

В общей численности инвалидов 6,9% – I группы, 55,3% – II группы, 34,1% – III группы. Москвичи пенсионного возраста составляют 75,4% инвалидов. Еще 39,9 тысячи человек – это дети-инвалиды. Социальная поддержка этих групп граждан – безусловный приоритет столичных властей.

Новые меры социальной поддержки

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В 2018 году правительство Москвы реализовало несколько мероприятий, призванных расширить спектр мер и увеличить объемы социальной поддержки инвалидов. В частности, в два раза – с 6 до 12 тысяч рублей – увеличились выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет. Всего выплаты получают 31 117 человек.

В два раза – с 6 до 12 тысяч рублей – увеличены выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы. Всего выплаты получают 1 728 человек.

Введена новая ежегодная выплата на ребенка-инвалида на приобретение школьной детской одежды в размере 10 тысяч рублей. На эту выплату могут рассчитывать 18 тысяч человек. Актуальность этой новой меры социальной поддержки связана с тем, что последние годы значительно выросло число детей-инвалидов, обучающихся в обычных городских школах (инклюзивное образование).

В два раза было выросло количество санаторно-курортных путевок – со 122 до 245 тысяч, которыми пользуется старшее поколение и другие льготные категории москвичей. Примерно треть получателей путевок – инвалиды. В два раза увеличилось количество детей-инвалидов и молодых инвалидов, направляемых на выездную реабилитацию, – с 5,7 тысячи до 10,5 тысячи человек.

Практически 100% инвалидов обеспечат техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. В восемь реабилитационно-образовательных центров (коррекционных школ) поставлено 2 926 единиц современной информационной техники. Благодаря этому их подключили к Московской электронной школе. Техника адаптирована для использования детьми-инвалидами.

Образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В государственных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Москвы, обучается 27,5 тысячи детей-инвалидов. Для особенных детей используются специальные методы и средства обучения по адаптированным образовательным программам, создается безбарьерная образовательная среда.

Организовано взаимодействие квалифицированных специалистов (психологов, дефектологов, тьюторов), используется вариативный набор программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В большей части московских школ реализуются инклюзивные практики образования.

Чтобы обеспечить доступные и качественные услуги для детей с особыми образовательными потребностями в столичной системе образования реализуются проекты "Ресурсная школа" (58 образовательных организаций) и "Инклюзивная молекула" (9 образовательных организаций), решающие задачи обучения, адаптации и социализации таких детей.

Вместе с тем, многие дети-инвалиды в силу своих особенностей не могут получить образование в форме инклюзии, а обучаются в специализированных учреждениях. В системе департамента труда и социальной защиты населения в 2018–2019 учебном году в восьми реабилитационно-образовательных учреждениях будут получать образование 2080 детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе 250 человек по программам профессионального обучения в "Научно-практическом реабилитационном центре".

Для получения образования детьми-инвалидами в реабилитационно-образовательных центрах созданы специальные условия, оборудованы специальные кабинеты. в частности, медицинские кабинеты, трудовые мастерские, физкультурные залы, кабинеты психологов, логопедов и дефектологов.

Трудоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проживают более 200 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них работают свыше 40%. По состоянию на 1 августа текущего года, всего в органы службы занятости населения Москвы обратилось 1 542 граждан, имеющих инвалидность, из них трудоустроено 547 человек. Это 35,5%.

Число вакансий для трудоустройства инвалидов составило 4 043 единицы, из них на постоянную работу 2 793, в том числе 3 040 рабочих мест в счет квоты. Наиболее часто встречающиеся вакансии для трудоустройства инвалидов: специалист, менеджер (в коммерческой деятельности), администратор, продавец-консультант, менеджер, уборщик производственных и служебных помещений, программист, специалист банка, кассир торгового зала, консультант, арматурщик третьего разряда, бетонщик третьего разряда, дворник, дорожный рабочий.

В этом году правительство столицы приняло постановление "Об утверждении порядка предоставления грантов мэра Москвы за активное участие работодателей в трудоустройстве инвалидов". Гранты присуждаются в целях поощрения работодателей, реализующих эффективные практики трудоустройства инвалидов I и II групп. В 2018 году общая сумма грантов мэра составила 91,97 миллиона. рублей.

Реабилитация инвалидов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Медицинская реабилитация

Во всех медицинских организациях оказывается медицинская помощь инвалидам, детям-инвалидам как амбулаторно, так и в условиях круглосуточных стационаров. Проводится профилактика инвалидизации новорожденных. Открыт первый и единственный в России Центр орфанных заболеваний детей и подростков.

Создание кабинетов паллиативной помощи в амбулаторной сети также является одним из звеньев оказания своевременной медицинской помощи на дому инвалидам, страдающим тяжелыми хроническими болезнями. Функционируют пять центров медицинской реабилитации, специалисты которых оказывают инвалидам необходимую комплексную помощь по медицинской, психологической и педагогической реабилитации.

Социальная реабилитация

Правительство Москвы реализует программу создания современных реабилитационных центров в каждом административном округе города. На сегодняшний день функционируют 11 реабилитационных центров. В 2019 году создадут еще один – на западе столицы. Кроме того, функционирует восемь реабилитационно-образовательных учреждений и 97 реабилитационных отделений, из них 38 отделений для детей-инвалидов.

Услуги по социальной реабилитации предоставляются инвалидам в нестационарной и стационарной форме, а также Мобильными службами реабилитации с выездом на дом или на специально созданных площадках. В этом году планируется оказать порядка 67,4 тысячи услуг по комплексной реабилитации.

Адаптация городской среды

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полностью или частично для доступа маломобильных граждан приспособлено 85% социально значимых объектов. В результате системного обновления парка Мосгортранса 95% автобусов, 73% троллейбусов и 33% трамваев – с удобным низким полом. В квартирах, где проживают инвалиды с тяжелыми ограничениями в передвижении, установлено около 1,1 тысячи потолочных подъемных систем. В подъездах жилых домов установлено свыше трех тысяч подъемных платформ.