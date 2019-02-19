Срок предоставления услуг Росреестра в центрах "Мои документы" сократят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сроки предоставления услуг Росреестра в столичных центрах "Мои документы" сократят с 20 по 25 февраля. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе центров.
Уточняется, что в честь празднования Дня защитника Отечества во всех центрах "Мои документы" в Москве пройдет акция. Услугу Росреестра "Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав" можно будет получить на два рабочих дня быстрее. Сроки предоставления госрегистрации прав сократят на семь рабочих дней, а государственного кадастрового учета − на пять рабочих дней. Кроме того, на получение услуг государственного кадастрового учета и регистрации прав одновременно уйдет на десять рабочих дней меньше.
Как напомнили в пресс-службе, подать документы для регистрации недвижимости, которая находится в столице, можно в любом центре "Мои документы", независимо от места регистрации. При этом отмечается, что в акции могут принять участие только физические лица, которые обратятся за услугой сами, а не по доверенности.
Москвичей также предупредили, что 23 февраля "Мои документы" не работают, а в остальные дни будут принимать посетителей в обычном режиме − с 8:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что Центры занятости населения Москвы переедут в офисы "Мои документы". В январе такой эксперимент стартовал в четырех районах столицы. В будущем во флагманских офисах жители Москвы смогут побеседовать с карьерными консультантами и психологами, а также пройти тренинги и даже сменить профессию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.