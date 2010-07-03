Офисы "Мои документы" начали предоставлять услуги в сфере занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Офисы "Мои документы", располагающиеся в Южном и Юго-Восточном административных округах, стали предоставлять услуги в сфере занятости. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент узнать о ситуации на столичном рынке труда можно в 11 офисах "Мои документы". Кроме того, горожане могут оставить свое резюме и найти временную или постоянную работу. Также в центрах можно получить справки о социальных выплатах и статусе безработного.

Проект по преобразованию формата работы центров занятости населения стартовал в начале 2019 года. Офисы "Мои документы" работают по будням с 08:00 до 20:00. Услуги могут получить любой гражданин вне зависимости от места жительства в Москве.

Ранее сообщалось, что в столице планируют открыть специальный центр занятости для мам в декрете, людей предпенсионного возраста, молодежи и инвалидов.

Центр позволит им пройти необходимые тренинги и найти новую работу. В столице также планируют создать четыре крупных центра занятости, где все категории соискателей смогут пройти необходимые тренинги и получить консультации психолога.

