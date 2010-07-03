Около 70 услуг в сфере соцзащиты можно будет получить в центрах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Офисы "Мои документы" начнут предоставлять 70 новых услуг в сфере социальной защиты. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
До настоящего времени эти услуги были доступны только в учреждениях департамента труда и социальной защиты. Постепенно они будут переданы в центры госуслуг – процесс продлится с мая по август.
Услуги можно будет получить в любом районе – без привязки к месту жительства или прописки. Уже 6 мая станут доступны услуги, важные для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий и жертв политических репрессий: выдача удостоверений, свидетельств, справок о правах на льготы.
Также можно будет подавать заявления об изменении сведений для получения мер социальной поддержки (за исключением возврата бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение и талонов на проезд к месту лечения и обратно).
Сеть офисов "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам.
Всего в Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 20:00. Сейчас центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.
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