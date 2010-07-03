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12:00

Участники "Бессмертного полка" смогут бесплатно распечатать фотографии в "Моих документах"

город общество

12:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центры госуслуг "Мои документы" пятый год участвуют в проекте "Бессмертный полк". В любом из центров москвичи могут поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Специалисты центров сканируют материалы (фотографии, письма) и размещают их в электронной книге памяти "Бессмертный полк – Москва". Оригиналы материалов сразу возвращают.

Заместитель директора по связям с общественностью центров госуслуг Анастасия Загородникова отметила, что посетителям рассказывают о проекте и помогают всем желающим принять в нем участие.

"Сотрудники центров бережно относятся к воспоминаниям наших заявителей", – отметила она.

Также в центрах госуслуг бесплатно распечатают фотографии к шествию "Бессмертного полка".

Внести информацию об участниках ВОВ можно через сайт проекта. При регистрации пользователь получает доступ и возможность редактировать страницу.

На сегодняшний день в электронной книге памяти находится более 196 тысяч историй.

В прошлом году в Москве праздничные мероприятия 8 и 9 мая посетили 10 миллионов человек. Центральными событиями по традиции стали Военный парад на Красной площади и шествие "Бессмертный полк", в котором приняли участие 1,1 миллиона человек.

город общество

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