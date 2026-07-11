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11 июля, 18:28

Культура

Фестиваль "Культурный город" пройдет в парке "Зарядье" с 1 августа по 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Зарядье" с 1 августа по 6 сентября пройдет фестиваль "Культурный город", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он состоится при поддержке правительства города, постановление подписал Сергей Собянин. В программе – балетные и оперные спектакли, симфонические оркестры и множество других мероприятий.

Проект начнется с Всероссийского марафона-фестиваля театров "Россия – театр – общество", который посвящен 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Лучшие театральные коллективы России представят концертно-театральные постановки, выставки, студенческие показы и мастер-классы с 1 по 9 августа.

Помимо этого, с 20 по 23 августа пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира, при участии альтиста и дирижера Юрия Башмета. Слушатели смогут оценить не только выступления национальных оркестров, но и профессионализм и талант молодых музыкантов.

5 и 6 сентября в рамках "Культурного города" состоится праздничная программа, посвященная Дню города.

Также каждую неделю со вторника по воскресенье будут проходить выступления артистов и творческих коллективов учреждений.

Ранее сообщалось, что зрители могут посетить постановки Театра "Ленком Марка Захарова", театра "Практика" и Московского детского сказочного театра со скидкой в рамках акции "Лето с "Мосбилетом". Например, поклонников русского фольклора ждет постановка "Царевна-лягушка" в Московском детском сказочном театре.

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