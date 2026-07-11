МЧС предупредило москвичей о 31-градусной жаре до вечера 11 июля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве до 17:00 11 июля местами ожидается жара до 30–31 градуса, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – призвали в ведомстве.

При необходимости жители столицы могут позвонить по номерам 101 и 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о ливне, грозе и граде в столичном регионе 11 июля. Наиболее интенсивные дожди могут пройти в период с 15:00 до 18:00. В Москве и области может выпасть 5–10 миллиметров небесной влаги, местами прогнозируется до 15–20 миллиметров.