Самые сильные дожди могут прийти в Москву в ночь на 12 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни в столичном регионе будет неустойчивая погода. Но именно в ночь с 11 на 12 июля в Москве будут очень сильные дожди. В столице только за 12 часов может выпасть до 30 миллиметров осадков.

"Местами возможны локальное подтопление низинных участков", – добавил Голубев.

При этом в пятницу, 10 июля, существенных осадков не ожидается, но не исключено шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Ранее из-за дождя в столице объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать до субботы, 11 июля. При этом из-за ожидающихся гроз и шквалистого ветра городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности.

