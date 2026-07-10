Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 14:31

Общество

Дожди сохранятся в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепления в первой половине следующей недели, с 13 июля, в Москве не будет. Также в регионе продолжат идти дожди, рассказал в беседе с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его прогнозу, в понедельник и вторник, 13 и 14 июля, дневная температура воздуха будет колебаться в границах 19–25 градусов, а в ночные часы она будет опускаться до 10–15 градусов.

"Начиная со среды (15 июля. – Прим. ред.) наметится тенденция к росту температурных показателей до 23–28 градусов, однако дожди из синоптического прогноза все равно никуда не исчезнут", – резюмировал Ильин.

Вместе с тем на предстоящих выходных, 11–12-го числа, выпадет 60% месячной нормы осадков. Такое количество сравнимо с 3–5 ведрами дождевой воды на квадратный метр площади. При этом основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы и особенно вечером.

Климатолог рассказал, почему сильные дожди стали чаще в России

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