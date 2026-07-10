На выходных в Москве может выпасть около 60% месячной нормы осадков

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В столице на предстоящих выходных, 11–12 июля, выпадет 60% месячной нормы осадков, указал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Такое количество сравнимо с 3–5 ведрами дождевой воды на квадратный метр площади. По словам специалиста, основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы и особенно вечером. В эти часы интенсивность дождей будет наивысшей, а количество осадков за 6 часов достигнет 20–25 миллиметров.

В воскресенье выпадет еще 25 миллиметров осадков. В связи с этим не исключены подтопления в низинных формах рельефа. При этом в начале следующей недели, 13–19 июля, дожди продолжатся, хоть и с меньшей интенсивностью.

"Под утро плюс 12–15 градусов, в середине дня за счет просветов в облаках потеплеет до плюс 22–25 градусов", – заключил Тишковец.

На фоне непогоды в столице объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать до 11 июля.

Кроме того, "Россети Московский регион" были приведены в режим повышенной готовности. К ликвидации возможных инцидентов, связанных с погодными условиями, готовы 303 бригады, 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники.

