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10 июля, 11:19

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Экс-советник генпрокурора Украины Телиженко: Зеленский дал разрешение на взрыв в Монако

На Украине заявили, что Зеленский дал разрешение на взрыв в Монако

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Разрешение на совершение взрыва в Монако, в результате которого пострадал олигарх Вадим Ермолаев, дал украинский президент Владимир Зеленский, заявил бывший советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко в разговоре с RT.

"Приказы были отданы офисом режима Зеленского... и Зеленский, по сути, дал зеленый свет на то, чтобы это произошло", – сказал собеседник издания, ссылаясь на источники в Киеве.

Взрыв прогремел в Монако вечером 29 июня. В результате травмы получили Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын бизнесмена.

Позднее тело вероятной исполнительницы взрыва Анастасии Березовской нашли под Киевом. По подозрению в ее убийстве задержали сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута и его подельника – бывшего работника украинских правоохранительных структур.

Суд в Киеве арестовал Реута на два месяца. Ему также отказано в праве внесения залога.

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