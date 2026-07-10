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10 июля, 11:00

Происшествия

Во Франции девушка погибла во время празднования выхода сборной в полуфинал ЧМ-2026

Фото: https://123RF.com/baloncici

Девушка скончалась на севере Франции во время празднования выхода сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Об этом пишет газета La Voix du Nord.

Это произошло в ночь на 10 июля в департаменте Нор. Погибшей было 17 лет. Во время гуляний она забралась на раму тягача сзади кабины, однако во время поворота упала под задние колеса транспортного средства. Медики скорой помощи не смогли спасти ее. Водителя тягача задержали.

Кроме того, беспорядки после игры Франции и Марокко прошли в Лондоне. Об этом сообщило издание Standard со ссылкой на правоохранительные органы британской столицы.

"Один полицейский получил ранение и четыре человека были задержаны после беспорядков на Эджвэр-роуд", – уточнили собеседники журналистов.

Пострадавший сотрудник полиции получил ранение головы.

В беспорядках участвовали сотни человек. Изначально стражей порядка вызвали из-за того, что группа людей заблокировала движение на дороге. Потом они стали запускать фейерверки и бросать бутылки. На место направили дополнительные силы.

После этого порядок на улице был восстановлен, ее открыли. Тем не менее правоохранители находились на этом участке всю ночь. Полиция просмотрит записи с камер наблюдения и видео из соцсетей, чтобы установить личности других нарушителей и привлечь их к ответственности.

Французская сборная одержала победу над марокканцами 9 июля. Встреча закончилась со счетом 2:0. Французская команда в следующий раз выйдет на поле 14 июля. В четвертьфинале она сразится с победителем игры между сборными Бельгии и Испании.

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