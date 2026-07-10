Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, временно скорректируют с 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Изменения связаны с проведением работ по развитию пассажирской инфраструктуры на строящемся остановочном пункте Беговая.

У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые электрички будут курсировать по сокращенным маршрутам, а несколько составов временно исключат из расписания.

Ранее поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) перестали останавливаться на станции Серп и Молот. Пассажирам предложили использовать альтернативные маршруты проезда, например через станции "Площадь Ильича", "Римская" или Москва-Товарная.