18 мая, 18:01

Нумерация путей поменялась на Ленинградском вокзале

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Нумерация путей изменилась на Ленинградском вокзале в Москве, сообщила пресс-служба РЖД.

Новая система предусматривает последовательную нумерацию путей слева направо: от пути № 1 до пути № 12. Теперь с 1-го по 5-й путь принимают поезда дальнего следования, а с 6-го по 12-й – пригородные составы.

В РЖД объяснили, что нумерацию поменяли в рамках ремонта вокзального комплекса для повышения уровня комфорта и удобства пассажиров.

После ремонтных работ в здании вокзала установят свыше 220 элементов цифровой навигации. Среди них – табло отправления и прибытия поездов, навигационные указатели и информационные медиаэкраны. Система будет подсказывать гражданам маршрут и изменения в реальном времени, рассказали в столичном Дептрансе.

