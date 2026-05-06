06 мая, 16:04

Транспорт

Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей территории России к 2035 году. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этим решениям перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении вырастут минимум на 15%.

В частности, возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Кроме того, в России к концу 2035 года будет закуплено до 7 тысяч электричек для перевозок в пригороде.

Ранее у пассажиров скоростных поездов РЖД появилась возможность проходить посадку по биометрии без предъявления документов. Это возможно благодаря сервису "Мигом". Он работает в пилотном режиме на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород.

