Новости

Новости

08 апреля, 12:24

Транспорт

Пассажирам скоростных поездов РЖД стала доступна посадка по биометрии

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Пассажиры скоростных поездов РЖД теперь могут проходить посадку по биометрии без предъявления документов. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на конференции Data Fusion.

Сервис "Мигом" пока работает в пилотном режиме на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород.

Технология позволяет подтвердить личность пассажира через биометрическую систему, ускоряя процесс посадки.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года россияне смогут возвращать билеты на электрички с указанием мест онлайн – через мобильное приложение или сайт перевозчика.

При отмене поездки, совершенной более чем за 2 часа до отправления, пассажиру будет возвращена полная стоимость билета за вычетом установленного сбора. В случае отмены менее чем за 2 часа до отправления возврат составит 50% от стоимости проезда.

