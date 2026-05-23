Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетил школьный выпускной в Измайлове

Выпускной для первоклассников, переходящих в среднюю школу, прошел в Измайлове 23 мая. Каждый год мероприятие собирает более 300 детей и их родителей. Программа включала торжественное построение, интерактивную театральную постановку, мастер-классы и викторины по истории России.

С напутственной речью к будущим ученикам средней школы обратился депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк.

Спортсмен, в частности, обратил внимание на широкий выбор возможностей для развития способностей и интересов, предоставляемый столичными образовательными учреждениями.

В этом контексте он назвал переход в среднюю школу важным этапом, поскольку учащимся необходимо начинать задумываться о будущем и выбирать направление для дальнейшего обучения.

"Для этого работают предпрофессиональные классы: инженерные, медицинские, предпринимательские, ИТ и другие. В них углубленно изучают предметы и получают первые практические навыки, которые помогают сделать выбор профессии", – сказал Третьяк.

Он подчеркнул, подчеркнул московская система ранней профориентации демонстрирует устойчивые результаты. Более 90% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы по выбранной специальности, а каждый третий медалист ЕГЭ учился в таких классах.

Такие результаты, по мнению парламентария, во многом обусловлены практической направленностью программы. Предпрофессиональные классы сотрудничают с вузами, колледжами, научными организациями и работодателями: в их партнерскую сеть входят свыше 50 высших учебных заведений, 40 колледжей, а также более 300 предприятий и учреждений.

Помощь в выборе предпрофессионального класса помогает городская программа для учеников 7–9 классов "Образовательные вертикали". Проект, стартовавший в 2018 году, охватывает три направления: математическое, информационно-технологическое и естественно-научное.

В настоящее время в программе участвуют более 87 тысяч школьников. Они углубленно изучают профильные предметы, посещают факультативы и лекции, а также участвуют в олимпиадах и проводят исследования в университетских лабораториях.



По словам Третьяка, такой подход позволяет школьникам уже в средней школе определить свои интересы и осознанно подойти к выбору предпрофессионального класса.

В Москве ранняя профориентация выходит за рамки школьной программы. Для детей доступно более 130 тысяч кружков и секций, где они могут попробовать себя в различных областях, включая технологии, науку, творчество и спорт. Особое внимание уделяется направлениям, связанным с будущими профессиями.

Около 87 тысяч школьников занимаются в ИТ-кружках, где изучают робототехнику, 3D-моделирование, программирование, компьютерную инженерию и разработку мобильных приложений. Еще примерно 35 тысяч детей посещают естественно-научные кружки по биологии, экологии, ботанике и зоологии. Спортивные и творческие занятия также являются важной частью этой системы, позволяя детям развивать разнообразные навыки.

Ранее сообщалось, что учащиеся предпрофессиональных медиаклассов могут пройти практику в кинопарке "Москино". Там ребята знакомятся со всеми этапами создания медиаконтента. У них есть возможность узнать, как снимать видео, брать интервью, монтировать продукт.